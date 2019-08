Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe beginnt am Dienstag in Görlitz der Aufbau des neuen Casus-Instituts. Die Kosten von rund elf Millionen Euro für die Einrichtung trägt zu 90 Prozent der Bund. Die Abkürzung Casus steht für "Center for Advanced Systems Understanding". Hier geht es um Systemforschung: Experten verschiedener Fachrichtungen sollen mithilfe modernster Computer und Software komplexe Systeme ergründen.