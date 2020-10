Als erste größere Stadt in Sachsen hat Bautzen coronabedingt den Weihnachtsmarkt abgesagt. Oberbürgermeister Alexander Ahrens teilte am Dienstag mit, die Stadtverwaltung habe sich intensiv mit dem Gesundheitsamt über das aktuelle Infektionsgeschehen ausgetauscht. Man habe sich eingestehen müssen, dass die verschärften Hygieneauflagen nicht zu erfüllen seien.

So forderte das Gesundheitsamt neben der Einrichtung eines Einbahnstraßensystems, das Sicherheitspersonal deutlich aufzustocken. Dieses sollte an den Ein- und Ausgängen das Markttreiben im Blick behalten. Zudem sollte auf dem gesamten Gelände überprüft werden, ob die Besucher die geforderten Mindestabstände zu jedem Zeitpunkt einhalten. "Erschwerend käme hinzu, dass an jedem Stand, der Speisen oder Getränke verkauft, eine elektronische Kontaktverfolgung einzurichten wäre. Entsprechende technische Voraussetzungen müssten kurzfristig geschaffen werden", so die Stadtverwaltung. Das finanzielle Risiko für alle Beteiligten wäre nicht zu bewältigen. Allein die Stadtverwaltung müsste Mehrkosten in Höhe von 150.000 Euro einplanen.