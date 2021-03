Der Landkreis Bautzen hat die Corona-Massenschnelltests in Radeberg wegen der großen Nachfrage verlängert. Am Dienstag kamen mehrere hundert Einwohner ins Testcenter in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Radeberg. Schon vor der Öffnung 9 Uhr standen viele Menschen Schlange, berichteten Fotografen. Die Öffnungszeit des Testzentrums wurde um zwei Stunden auf 19 Uhr verlängert. Nun soll es auch am Mittwoch und Donnerstag weitere Termine für Tests geben, informierte das Gesundheitsamt. Dafür müssen sich die Menschen online anmelden.