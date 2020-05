In der Regel handelt es sich bei den Bürgerhinweisen um kurze Mitteilungen. Im Ausnahmefall komme es vor, dass auch Beweise wie Fotos geschickt werden, so Rötschke. Es gebe auch Anzeigen, die für Verwunderung sorgen: "Bestimmte Bürger erkennen nicht den Ernst der Lage, was die tägliche Arbeit der Ordnungsbehörden erheblich erschwert." Beispiele nannte Rötschke aus Gründen des Datenschutzes nicht.