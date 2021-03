Offenbar ist es Paaren in Bautzen beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 nicht langweilig gewesen. Die verordneten Kontaktbeschränkungen führte in der Stadt zu einem regelrechten Babyboom. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erblickten im Dezember vergangenen Jahres fast doppelt so viele Babys das Licht der Welt wie im Jahr zuvor. Demnach kamen 48 Mädchen und Jungen auf die Welt, im Dezember 2019 waren es 26.