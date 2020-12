Der Landkreis Bautzen hat - Stand Sonntag - einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 502 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen erreicht. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Sonntag 155 erfasste Corona-Neuinfektionen. Erst am Sonntagvormittag hatte das RKI im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Nach den Zahlen der Landkreise und der kreisfreien Städte war die 500er-Inzidenz dort schon am vergangenen Donnerstag überschritten. Der Sonntagswert liegt demnach bei 531 - steigt also weiter.