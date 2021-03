Corona-Bilanz am Klinikum Bautzen

Am Oberlausitz-Klinikum in Bautzen ist die Zahl der Covid-19-Erkrankten zurückgegangen. "Die Lage ist zunehmend entspannt", erklärte Chefarzt Frank Weder MDR SACHSEN. Die Patientenzahl sei beherrschbar. Aktuell seien noch acht Menschen wegen einer Corona-Infektion stationär in Behandlung.