Das Bürgeramt des Landkreises Bautzen am Standort in Hoyerswerda am Schlossplatz 2 muss bis zum 11. September für den Besucherverkehr schließen. Grund ist eine positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiterin und die damit verbundenen Quarantänen, teilte das Landratsamt mit. Die Bürgerämter in Bautzen und Kamenz sind weiterhin geöffnet. Aufgrund vieler Nachfragen wird die Corona-Hotline 03591/5251 12121 des Landratsamtes derzeit personell aufgestockt.