Erstmals ist in Sachsen die Bundeswehr um Amtshilfe im Kampf gegen Covid-19 im Einsatz. Im Städtischen Alters- und Pflegeheim in Radeberg im Landkreis Bautzen helfen sechs Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 der 10. Panzerdivision aus Frankenberg bis zunächst 3. Mai aus. "Am vergangenen Freitag signalisierte mir die Heimleitung, dass die Lage kritisch wird. Da habe ich die Bundeswehr über das Landeskommando Sachsen um Amtshilfe ersucht", sagte der Bürgermeister der Stadt Radeberg, Gerhard Lemm (SPD), am Mittwoch.

Bei den Soldaten, die derzeit im Radeberger Pflegeheim arbeiten, handelt es sich um aktive Soldaten aus der Kaserne in Frankenberg. Bildrechte: Tino Plunert