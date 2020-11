"Ach du Schande! Was machen wir jetzt?", war Peggy Försters erster Gedanke. Dann rief sie bei der Schule an, damit die mittleren Jungs nach Hause kommen, und holte ihre zweijährige Tochter aus der Kita ab. Auch ihr Mann musste heimkommen. Sie als Mechatronikerin und er als Maschinen- und Anlagenführer - da sei Homeoffice keine Alternative, erklärt die 31-Jährige.

Die große Herausforderung war und ist jedoch die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne. Die Großfamilie darf zwei Wochen lang das Zuhause nicht verlassen. Das ist eine Vier-Zimmer-Wohnung mit kleinem Balkon. Zunächst stellte sich Peggy Förster die Frage, wie sie jetzt an die grundlegenden Dinge - wie genug zu Essen - für ihre Familie kommt. Für einen Sechs-Personen-Haushalt muss einiges eingekauft werden und auch der Müll lässt sich nicht einfach zwei Wochen lang mal locker in der Küche stapeln.

Am schlimmsten an der ganzen Situation sei, die Wohnung nicht verlassen zu dürfen. Die Bewegung an der frischen Luft fehle der ganzen Familie, sagt Peggy Förster. "Wir haben es Lagerkoller getauft." Um diesem zu begegnen, wurde viel gespielt, gebastelt, und auch mal Filme geguckt. Die Jungs mussten natürlich weiter ihre Schulsachen machen. "Wir haben auch mal Fußball im Flur gespielt", verrät die Mutter. Selbstverständlich wurde auch viel telefoniert. "Wir genießen die Zeit mit den Kindern. Die hat man ja nicht so, wenn man arbeiten geht." Aber einfach sei die Isolierung nicht, sagt die Haselbachtalerin mit Nachdruck. Was am meisten nervt, ist, dass man nicht rauskommt.