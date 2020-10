Die Curie-Grundschule in Bautzen bleibt bis zu den Herbstferien wegen mehrerer Corona-Infektionen geschlossen. (Symbolbild)

Die Curie-Grundschule in Bautzen bleibt bis zu den Herbstferien wegen mehrerer Corona-Infektionen geschlossen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In der Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen kann bis zu den Herbstferien kein Unterricht stattfinden. Sowohl in der Schule als auch im Hort seien Coronafälle aufgetreten, teilte die Stadtverwaltung Bautzen am Montag mit. Aus diesem Grund dürfe auch keine Notbetreuung angeboten werden. Die Eltern und Mitarbeitenden der Einrichtungen wurden durch das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen über die Situation informiert.