Im Landkreis Bautzen sind an drei Schulen Corona-Fälle nachgewiesen worden. Bildrechte: dpa

Im Landkreis Bautzen sind heute acht neue Corona-Infektionen festgestellt worden. In drei Fällen sind davon auch Schulen betroffen. Am Berufsschulzentrum in Kamenz hatte sich ein Schüler infiziert, nun werde die gesamte Klasse heute getestet, hieß es vom Landratsamt.