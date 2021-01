Das Gerät, das mehr Sicherheit für die Crew der DRF-Luftrettung in Bautzen bringen soll, erinnert ein bisschen an einen gläsernen Sarg. Es ist eine Trage mit einer Glaskuppel, unter der der Patient liegt. Momentan ist es für Demonstrationszwecke nur eine lebensgroße Puppe, die über luftdichte Zugänge an ein Intensivbeatmungsgerät angeschlossen ist. Damit sei der Patient wie in einer Isolierstation atmosphärisch von der Umgebungsluft getrennt, erklärt Notarzt Florian Reifferscheid. Über Handeingriffe ähnlich wie bei einem Inkubator für frühgeborene Babys können Rettungskräfte den Patienten mit Greifarmen medizinisch versorgen. Damit dies reibungslos klappt, trainieren Notärzte und Rettungssanitäter vorher alle Handgriffe.

Über Greifarme können die Rettungskräfte den Patienten versorgen. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg