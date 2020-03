In Sachsen ist der erste Mensch an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Es handelt sich um einen Patienten aus dem Landkreis Bautzen, wie das dortige Landratsamt am Nachmittag mitteilte. "Ich bedauere das zutiefst und möchte den Angehörigen an dieser Stelle mein tiefstes Beileid aussprechen", so Landrat Michael Harig.