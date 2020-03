Wegen der Corona-Pandemie wird der ARD-Fernsehgottesdienst am Karfreitag aus dem Bautzener Dom in die Unterkirche der Dresdner Frauenkirche verlegt. Da die Kirchenbänke wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohnehin leer bleiben müssten, biete sich eine Fernsehübertragung aus einem kleineren Kirchenraum an, teilte das Büro des Senderbeauftragten für die evangelischen Landeskirchen, Holger Treutmann, am Dienstag in Dresden mit.



Die Liturgie gestalten Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz sowie die Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke und der Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt. Die musikalische Leitung haben Frauenkirchenorganist Samuel Kummer und Frauenkirchenkantor Matthias Grünert inne. Der aktuellen Situation angepasst, würden Mitwirkende deutlich Abstand voneinander halten, hieß es. Landesbischof Bilz predigt zudem am Gründonnerstag in einem Livestream-Gottesdienst aus der Dresdner Diakonissenhauskirche.