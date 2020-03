Seit Montagmorgen kontrollieren polnische und tschechische Behörde an der Grenze stichprobenartig Einreisende auf das neuartige Coronavirus. Auf der A17 in Richtung Prag winken die tschechischen Behörden auf dem ersten Rastplatz hinter der Grenze Autofahrer und Reisebusse stichprobenartig heraus und messen bei den Insassen Fieber. Außerdem verteilt die Polizei entsprechende Informationsflyer. An insgesamt zehn Grenzübergängen wollen die Tschechen die Einreisenden kontrollieren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Polen kontrolliert an der A4

Polen will vorerst nur am Grenzübergang Jedrzychowice an der Autobahn A4 nördlich von Görlitz Kontrollen vornehmen. Wie der Verwaltungschef der Woiwodschaft Niederschlesien, Jaroslaw Obremski, der polnischen Nachrichtenagentur PAP sagte, soll ab Montagnachmittag stichprobenartig die Körpertemperatur von Autofahrern und Busreisenden gemessen werden. Bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sollen die Betroffenen demnach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Obremski erinnerte daran, dass der erste Coronavirus-Patient in Polen mit einem Bus aus Deutschland eingereist war. Polen hatte seine erste Infektion am Mittwoch gemeldet. Der Patient war den Angaben zufolge am Montag vergangener Woche aus Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt, wo er Karneval gefeiert hatte, und ist mit starken Fieber in ein Krankenhaus im westpolnischen Zielona Gora eingeliefert worden.

Die tschechische Polizei verteilt an die Autofahrer Informationsflyer zum Coronavirus. Bildrechte: Tino Plunert

Quelle: MDR/dpa/vis