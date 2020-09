Nach einem Corona-Fall an der Frèdèric-Joliot-Curie Grundschule Bautzen stehen mehrere Lehrer und Schulklassen unter Quarantäne. Das meldet die "Sächsische Zeitung". Der Präsenzunterricht fällt vorerst bis 8. Oktober aus aus. Drei 1. Klassen, zwei Förderklassen, mehrere Lehrer und eine Hortnerin wurden laut Zeitung unter Quarantäne gestellt. Weitere Tests sollen heute folgen.



Die Schule schreibt in einem auf der Homepage veröffentlichten Elternbrief: "Die Kinder müssen deshalb Lernaufgaben in selbst organisierter häuslicher Lernzeit erledigen." Diese erhielten sie nach Absprache mit den jeweiligen Klassenleiterinnen, hieß es weiter. "Im Falle dass beide Elternteile beziehungsweise Alleinerziehende berufstätig sind, wird eine Notfallbetreuung organisiert", schreibt die Schule.