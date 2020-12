Der neue Hubschrauber ist ab sofort am Standort Bautzen stationiert.

Der neue Hubschrauber ist ab sofort am Standort Bautzen stationiert. Bildrechte: DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung am Standort Bautzen hat einen neuen Hubschrauber für Rettungseinsätze. Die neue Maschine mit dem Namen "Christoph 114" soll zur Entlastung bei Notfalleinsätzen beitragen, wie die DRF mitteilte. Vor allem sollen freie Kapazitäten für die Verlegung von Covid-19-Patienten geschaffen werden.

Aufgrund der aktuell angespannten Situation in Folge der weiterhin hohen Infektionszahlen in Sachsen sei die Luftrettungsorganisation durch den Freistaat Sachsen beauftragt worden, einen zusätzlichen Hubschrauber in Dienst zu stellen. Der Hubschrauber ist seit Mittwoch einsatzbereit. Die DRF Luftrettung ist zunächst für die Dauer von 90 Tagen mit der Bereitstellung des Hubschraubers beauftragt. Je nach Entwicklung der Pandemie sei eine Verlängerung aber nicht auszuschließen, hieß es.