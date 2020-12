Turnhalle geschlossen Diskussionen um Impfzentrum am Kamenzer Flugplatz

Ende Dezember sollen in ganz Sachsen die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Zuerst mit mobilen Teams, später sollen dann die Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen. 13 Stück gibt es davon im Freistaat, so auch im Landkreis Bautzen. Doch um dieses gibt es jetzt Streit. Ursprünglich war vorgesehen, das Zentrum in einer Halle auf dem Schützenplatz in Bautzen zu errichten. Doch dann entschied die Kreisverwaltung, auf eine eigene Immobilie zurückzugreifen: Eine Turnhalle am Flugplatz in Kamenz.