Aufgrund der am 1. September in Kraft tretenden neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung können die Karnevalsveranstaltungen nicht wie sonst üblich stattfinden. Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen machen einen Normalbetrieb nicht möglich, so Mathias Glaab, Präsident des Wittichenauer Karnevalsvereins.