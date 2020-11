Das Landratsamt im Görlitz befindet sich im Ausnahmezustand, denn mehr als jeder fünfte der 1.500 Mitarbeiter ist mit Corona beschäftigt. Die Arbeit in einigen Ämtern bleibt deshalb liegen oder die Bearbeitung dauert länger, hieß es von Landrat Bernd Lange (CDU). Zudem unterstützen Soldaten der Bundeswehr das Gesundheitsamt, insbesondere bei der Ermittlung von Kontaktpersonen.

Zwei Krisenstäbe arbeiten mittlerweile im Landratsamt. Einer ist für die Corona-Pandemie zuständig, der andere für den Kampf gegen die Afrikanischen Schweinepest. Beide Krisenstäbe haben nahezu die gleiche Aufgabe: Sie sollen das Ausbreiten der Viruserkrankungen verhindern. Während bislang nur ein infiziertes Wildschwein, geschossen in Pechern, die Behörden beschäftigt, ist die Zahl der mit Covid-19 Infizierten in den letzten Tagen explodiert. Jeden Tag steigt die Zahl der Erkrankten in der Oberlausitz um eine dreistellige Zahl.

Keine weiteren Einschränkungen im Landkreis Bautzen

Im Freistaat Bayern hatten die zuständigen Behörden schnell und radikal reagiert. Kurzerhand wurde das öffentliche Leben im Berchtesgadener Land am Rande der Alpen zum Stillstand gebracht, um Infektionsketten zu unterbrechen. Auch Schulen und Kindertagesstätten mussten schließen. Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) hält das bislang nicht für nötig, obwohl er in einer Erklärung einräumt: "Covid-19 hat uns fest im Griff."

Der Bautzner Landrat Michael Harig will die Corona-Beschränkungen nicht verschärfen. Bildrechte: Landratsamt Bautzen Nun ist mir bekannt, dass es an den jetzt schon geltenden Einschränkungen auch Kritik gibt. Selbst nehme ich mich dabei teilweise nicht aus. Im Theater, in Gaststätten, Hotels und beim Sport sind Hygienekonzepte vorhanden, die auch erfolgreich gelebt werden. Michael Harig Landrat Bautzen

Mit dieser Haltung steht Michael Harig im Landkreis nicht allein da, wie bei der Verabschiedung von Stefan Skora als Oberbürgermeister von Hoyerswerda deutlich zu hören war. In der Lausitzhalle bekundeten viele Anwesende, darunter auch zahlreiche Bürgermeister, in kleiner Runde ihren Unmut über den jetzigen Teil-Lockdown. Trotzdem muss Landrat Harig eingestehen: "Corona ist ernst. Die Zahl der klinisch zu behandelnden mit schweren Verläufen nimmt auch und gerade bei uns zu."

Krankenhäuser sind am Limit

Die CDU-Politiker Harig und Lange wenden sich beide an die Oberlausitzer und bitten um Verständnis, denn die Einschränkungen seien notwendig. Im Landkreis Görlitz verschärfe sich die Lage in den Krankenhäusern aufgrund von Covid-19 immer mehr und deshalb soll die Bundeswehr jetzt nicht nur im Gesundheitsamt helfen. Vielmehr sollen Sanitäter der Bundeswehr das Personal in den Krankenhäusern unterstützen. Im Städtische Klinikum in Görlitz wurde eine ganze Etage im alten Haupthaus als Infektionsstation hergerichtet.

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange agiert mit zwei Krisenstäben: Cornoa und Schweinepest. Bildrechte: Landkreis Görlitz Wir kommen jetzt an unsere Grenzen. Das ist kein Spaß mehr! Die Lage ist verdammt ernst. Wir sind in den Krankenhäusern am Limit. Wir suchen bereits nach Kapazitäten im Bettenbereich. Bernd Lange Landrat Görlitz

Das Carolus-Krankenhaus in Görlitz werde trotzdem nicht wie im Frühjahr als Corona-Zentrum eingerichtet. Vielmehr müssen die Kliniken in der Region flexibel auf die aktuelle Situation reagieren können, meint der Görlitzer Landrat. "Es kann sich wirtschaftlich kein Haus leisten, über längere Zeiträume Betten für mögliche Corona-Patienten freizuhalten." Dieses Problem könnten die Landräte in Bautzen und Görlitz nach eigen Angaben nicht klären, dafür seien andere zuständig. In der Diagnostik im Carolus-Krankenhaus in Görlitz. Bei dieser zweiten Welle wird das Krankenhaus nicht zum Corona-Zentrum im Landkreis Görlitz. Bildrechte: Malteser Krankenhaus St. Carolus Görlitz

Oberlausitzer beklagen Informationsdefizit

Auch in der Oberlausitz nehmen die Proteste gegen die persönlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie immer mehr zu. In Görlitz protestierten erst am Montag Menschen gegen die strengen Auflagen. Weil sie selbst gegen diese Auflagen verstießen, schritt gegen Ende der kleinen Demonstration die Polizei auf dem Obermarkt ein. Einige Görlitzer bezeichneten diesen Einsatz der Polizei als unverhältnismäßig.

Auch in Bautzen haben am Donnerstag einige Eltern und Sympathisanten bei einem sogenannten Schweigemarsch die Lockerung der Beschränkungen in Schulen und mehr Transparenz von den zuständigen Behörden verlangt. Im Landkreis Bautzen fühlen sich aber nicht nur Einwohner sondern auch einige Bürgermeister nicht ausreichend informiert. Sie haben sich deshalb an das Landratsamt gewandt.



In Görlitz dagegen werden die aktuellen Zahlen täglich veröffentlicht und sogenannte Hotspots, wie beispielsweise in Herrnhut, benannt. Mancher Oberlausitzer fühlt sich durch das Landratamt in Bautzen nicht ausreichend informiert. Bildrechte: Landratsamt Bautzen

Appell an die Oberlausitzer

Beide Landräte in Bautzen und Görlitz appellieren an die Vernunft der Oberlausitzer. Sie haben dabei Weihnachten im Blick. "Wir wollen im Dezember nicht auf alles verzichten. Dafür müssen wir uns diszipliniert verhalten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben", meint der Bautzener Landrat. Sein Kollege in Görlitz will sich in den nächsten Tagen mit Kirchenvertretern treffen, um die Möglichkeiten für Weihnachtsgottesdienste auszuloten.

Der Bautzener Landrat und sein Görlitzer Amtskollege appellieren an die Vernunft, damit die Corona-Beschränkungen im Dezember gelockert werden können. Bildrechte: imago images/Michael Weber Wir sollten auf keinen Fall die Gottesdienste ausfallen lassen. Ich halte sehr viel davon, das Weihnachtsfest als Zeit der Besinnung leben zu können und gerade jetzt in diesem Jahr ist das Fest der Nächstenliebe so wichtig. Bernd Lange Landrat Görlitz

Um die Beschränkungen aufgrund von Corona zu lockern, müssen aber die Infektionsketten unterbrochen und die sogenannte zweite Welle gebrochen werden. "Deshalb: bitte Masken tragen, Abstände einhalten, soziale Kontakte minimieren, einander mit Respekt begegnen und ganz einfach vorsichtig sein", sagt der Görlitzer Landrat und bedankt sich abschließend bei allen, die die Regeln beherzigen.

Quelle: MDR/uwa