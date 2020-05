Für den Lebensmittelproduzenten Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH normalisieren sich die Anforderungen an die Produktion in der Corona-Krise wieder. Anfang März hatte das Unternehmen wegen diverser Hamsterkäufe der Bundesbürger seine Produktionslinien kurzfristig umgestellt. Am Standort in Sohland wurde statt Fruchtsäften massenhaft Apfelmus hergestellt. Im Vogtland füllten die Mitarbeiter statt Pilzen klassische Linsensuppe, exotisch gewürzte Suppen und Rote Beete in Glaskonserven für ein jüngeres Publikum ab, sagte der Geschäftsführer Maximilian Deharde.

Wenn Restaurants und Kantinen wieder öffnen

Der Geschäftsführer Maximilian Deharde in Sohland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur Osterzeit seien die Hamsterkäufe dann zurückgegangen. Aktuell bewegten sich die Umsätze auf einem "leicht unterdurchschnittlichen Normalniveau", sagte der Unternehmer. Mit der Öffnung der Gastronomie ab 15. Mai, weiteren Kita- und Schulöffnungen rechnet Deharde damit, dass in Deutschlands Haushalten künftig wieder weniger gekocht werde. Dafür wünscht er sich, dass das Geschäft mit Fruchtsäften in Mehrwegflaschen, die in der Gastronomie ausgeschenkt werden, wieder anzieht. "Nach Schließung der Gastronomie gingen die Umsätze hier gegen Null", so der Geschäftsführer. Die Außendienstmitarbeiter der Firma wurden zwischenzeitlich für Lagerarbeiten eingesetzt.

Wir haben zu keiner Zeit Kurzarbeit beantragt. Maximilian Deharde Geschäftsführer

Für die insgesamt 175 Mitarbeiter bei Lausitzer wurde kein Kurzarbeitergeld beantragt. "Wir hoffen, dass wir das auch weiterhin nicht tun müssen." Deharde setzt nach den turbulenten Wochen auf ruhigere Zeiten und wünscht allen Gastronomen einen guten Start nach den Wiedereröffnungen.

Die Lehren aus der Krise

Die Mitarbeiter von regionalen Lebensmittelherstellern haben viel mehr Wertschätzung verdient. Es ist oft körperlich schwere Arbeit, gute Lebensmittel in großen Mengen für die Ernährung der Bevölkerung herzustellen. Maximilian Deharde Unternehmer

Mitte März sahen Supermarktregale mancherorts aus wie leergefegt - wie hier in Radebeul am 13. März. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Zugleich setzt der Geschäftsführer darauf, dass die Bundesbürger aus der Corona-Krise auch etwas gelernt haben: "Hoffentlich merken sich die Leute, dass auch in schwierigen Zeiten Lebensmittel zur Verfügung stehen. Selbst wenn mal ein, zwei Tage lang etwas fehlt, wird die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet." Mit Blick auf die Wegwerfmentalität der Menschen hofft der Unternehmer, "dass die Leute in den letzten Wochen gemerkt haben, dass Lebensmittel einen Wert haben".

Blick nach vorn

Im Unternehmen geht es nun wieder in Richtung Normalität. Es fänden auch wieder Vorstellungsgespräche für Lehrlinge statt, so Deharde. Der Lebensmittelhersteller plant bis zu drei neue junge Leute im Herbst einzustellen. "Mal sehen, welche interessanten Bewerbungen noch kommen werden. Die Zahl drei ist nicht in Stein gemeißelt", meint Deharde. Auszubildende seien für die Zukunft in drei Jahren wichtig. "Da kann nicht kurzfristig alles nur die Corona-Krise bestimmen."