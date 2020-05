Seit Montag dürfen auch Kosmetikstudios und -salons in Sachsen wieder Kunden bedienen. Für den Betrieb wurden den Inhabern strenge Hygieneauflagen vorgegeben. So müssen Kunden Mundschutz tragen und werden komplett in Decken oder Laken gehüllt, die auch nur einmal benutzt werden dürfen. Die Kosmetikmitarbeiter müssen mit Mundschutz und Einmalhandschuhen am Kunden arbeiten.