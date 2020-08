Das Landratsamt Bautzen startet in dieser Woche eine wissenschaftliche Befragung zum Thema Corona. Dazu wird ein Fragebogen an 1.000 Bürgerinnen und Bürger versendet, die an Corona erkrankt waren oder als Kontaktpersonen unter Quarantäne standen. Dabei werden alle rund 450 bisher positiv Getesteten über 14 Jahren angeschrieben. Bei den Quarantänepersonen ohne Infektion wurden rund 500 von 3.000 Personen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.