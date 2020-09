Insgesamt wurden nach entsprechenden Kontaktermittlungen rund 100 Quarantänen ausgesprochen, weitere folgen, so die Behörde. Derzeit sind 39 Personen im Landkreis Bautzen an Corona erkrankt. Symptomfreie Krankheitsverläufe seien die Ausnahme, so das Gesundheitsamt. Vor dem Hintergrund steigender Infektionen bereitet das Landratsamt Bautzen die Wiedereröffnung einer Corona-Ambulanz vor. Dort sollen niedergelassene Ärzte Tests durchführen. Das Gesundheitsamt stimmt sich dazu aktuell mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab.