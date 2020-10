Das Landratsamt in Bautzen hat am Dienstag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit überschreitet der Landkreis den sogenannten Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Nach Angaben des Landratsamtes haben sich in den letzten sieben Tagen 162 Menschen mit dem Virus infiziert.