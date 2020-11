Der Landkreis Bautzen reagiert wesentlich später als das benachbarte Landratsamt in Görlitz auf die steigenden Infektionszahlen. Während in Görlitz das Gesundheitsamt mithilfe der Bundeswehr und zu Lasten anderer Ämter auf 300 Mitarbeiter aufgestockt wurde, will der Bautzener Landrat Harig erst in den nächsten Tagen nachziehen und die Zahl im Bautzener Gesundheitsamt ebenfalls von derzeit 185 auf 300 erhöhen. Mit Hilfe zusätzlicher Mitarbeiter wollen die Behörden Infektionsketten unterbrechen und Kontaktpersonen aufspüren.

Im Landratsamt Bautzen soll die Zahl der Mitarbeiter auf 300 aufgestockt werden. Damit sollen Kontaktpersonen aufgespürt werden (Symbolbils) Bildrechte: dpa