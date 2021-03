Corona-Massentest in Hoyerswerda

Um Virusmutationen schneller aufzuspüren, hat der Landkreis Bautzen in Hoyerswerda am Dienstag mit einem Corona-Massentest begonnen. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Für Dienstag waren sämtliche Termine ausgebucht, für Mittwoch könnten sich Interessenten für die kostenlosen Tests in der Veranstaltungshalle "Vis à Vis" online noch anmelden.