Das in der Lausitz traditionsreiche Osterreiten wird in diesem Jahr abgesagt. Das hat das Landratsamt Bautzen am Nachmittag mitgeteilt. Die Landesdirektion habe das Landratsamt darüber informiert, hieß es weiter. Hintergrund ist die am 19. März 2020 in Kraft getretene Allgemeinverfügung zur Untersagung von öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen sowie von Versammlungen von Menschen, die bis zum 20. April 2020 Gültigkeit hat.



Das sorbische Osterreiten hätte am Ostersonntag, dem 12. April 2020, stattgefunden. Dabei reiten rund 1.500 Männer aus den katholischen Gemeinden der Oberlausitz in insgesamt neun Prozessionen im Städtedreieck Bautzen - Hoyerswerda - Kamenz.