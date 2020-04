11.04.2020 | 12:00 Uhr Erstmals in der Geschichte keine Osterreiter

Seit rund 500 Jahren verkünden die Osterreiter im sorbischen Siedlungsgebiet am Ostersonntag die Botschaft der Auferstehung Jesu. In diesem Jahr ist die Prozession zum ersten Mal in der Geschichte abgesagt worden.