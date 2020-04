Wegen Corona abgesagt. Diese Botschaft traf die Osterreiter in diesem Jahr hart. Eine der neun Prozessionen hätte am Sonntagmorgen in Wittichenau starten sollen. "Normalerweise hätten sich 400 Kreuzreiter in die Nachbargemeinde Ralbitz aufgemacht, um die frohe Osterbotschaft zu verkünden", sagt Prozessionsleiter Steffen Kobalz.