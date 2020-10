In den sorbischen katholischen Gemeinden in der Lausitz fallen derzeit Gottesdienste aus, weil mehrere Geistliche sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie das Bistum Dresden-Meißen dem Sorbischen Rundfunk von MDR SACHSEN bestätigte, waren kurz vor dem vergangenen Wochenende mehrere Priester positiv getestet worden. Das Gottesdienst-Angebot sei daher eingeschränkt gewesen. Zum Teil mussten Messfeiern ausfallen.



Betroffen waren unter anderem Radibor, Sdier und Crostwitz, wo auch die traditionelle Segnung der Gräber zu Allerheiligen verschoben wird. Auch in Wittichenau haben sich zwei Pfarrer mit dem Coronavirus infiziert. "Nach wie vor zeigt sich die Lage vor Ort durch das dynamische Infektionsgeschehen unübersichtlich", so das Bistum. "Aussagen über die weitere Ausgestaltung der Gottesdienstordnung können daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesichert gegeben werden. Die Gläubigen werden gebeten, sich vor Ort über die jeweils getroffenen Regelungen zu informieren."