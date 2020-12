Gleichzeitig schließt die Klinik dadurch weitere Infektionsmöglichkeiten aus. Denn die meisten Patienten in Pulsnitz werden von anderen Kliniken aus ganz Sachsen eingeliefert. Sie würden dort in der Regel zwar gut getestet, sagt der Geschäftsführer, aber die Ergebnisse seien oft nicht die gleichen wie bei den Nachtests in der Rehaklinik. Das größere Infektionsrisiko geht aber von den eigenen Mitarbeitern und Besuchern aus. Deswegen wurden die Besuchszeiten beschränkt und man kommt nur noch mit einem negativen Schnelltest ins Gebäude. Um die Versorgung der Patienten sicherzustellen, sollen außerdem die Pfleger auch im privaten Umfeld auf Abstand und Kontaktbeschränkungen achten.

Mit den weiter steigenden Infektionszahlen im Landkreis Bautzen sucht die Klinikleitung nach Alternativen. Eine Idee: Positiv getestetes Personal könnte positiv getestete Patienten in einer abgesonderten Corona-Station versorgen und so alle anderen Mitarbeiter entlasten. Aber Tietze schränkt ein: "In Bezug auf die Mitarbeiter ist es einfach so, dass ein Großteil sich auch nach der Infektion mit Covid-19 mit entsprechenden Symptomen zeigt. Das bedeutet also, dass man nicht arbeitsfähig ist und zu Hause bleiben muss und wir die Menschen nicht einsetzen können." Heißt also: Erstmal weiter auf die Hygieneregeln achten und hoffen, dass die Infektionszahlen nicht noch weiter ansteigen.