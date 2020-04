Kneipen zu am Internationalen Tag des Bieres: Die Brauereien im Land blicken in eine ungewissen Zukunft. Die Corona-Pandemie hat nach Angaben der Branche den Bierabsatz in Deutschland förmlich einbrechen lassen. Die Geschäftsführerin des Sächsischen Brauerbundes, Barbara Sarx-Lohse, sagte: "Die Brauereien haben einen sehr unterschiedlichen Fassbieranteil der zwischen 20 und 100 Prozent liegt. Die kleinen und mittleren Brauereien, die ihren Absatz hauptsächlich über die lokale und regionale Gastronomie erzielen, sind besonders betroffen."



Genaue Zahlen, wie sich die Corona-Krise für die Brauereien seit März ausgewirkt hat, liegen derzeit aber noch nicht vor. Klar sei dennoch schon jetzt, dass es auf breiter Front Umsatzeinbrüche geben werde - und das in einer Zeit, wo der Bierkonsum in Deutschland ohnehin rückläufig sei, so Sarx-Lohse.