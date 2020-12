Trotz der Einschränkungen in diesem Jahr hat das Deutsch-Sorbische Volkstehater rund 400 Veranstaltungen durchgeführt worden. Den Angaben zufolge wurden mehr als 37.700 Besucher begrüßt. Wegen der Schließung des Theaters im März mussten viele Premieren verschoben werden. Auch der diesjährige Schüler-Welt-Theatertag fiel aus. Selbst der traditionelle Theatersommer im Hof der Ortenburg in Bautzen fand nicht statt. Dafür gab es in einer kleinen Form "Sommertheater im Theatergarten". Rund 1.400 Besucher kamen zu den 32 Vorstellungen für Kinder und Erwachsene im Theatergarten am großen Haus.