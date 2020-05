Exponat und Spuckschutz in einem - das sind die Trennwände am Ticketstand des Konrad-Zuse-Computermuseums (ZCOM) in Hoyerswerda. Um den seit der Corona-Pandemie verschärften Hygieneregeln gerecht zu werden, haben dort die Mitarbeiter Bauteile aus einem alten Rechner Z22 verschraubt.