Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH eröffnet am Freitagmittag eine Zweigstelle in Bautzen. Hauptaufgabe des Büros ist die Planung des Ausbaus der Autobahn 4 zwischen Dresden Bautzen. Der Bund hatte Mitte August grünes Licht dafür gegeben. Der Freistaat Sachsen beauftragte die Deges mit der Umsetzung. Zur Eröffnung der Bautzner Zweigstelle will DEGES-Bereichsleiter Michael Ditter nun das Projekt vorstellen.