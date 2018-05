Für ihr Engagement und ihre Zivilcourage ist Schmidt am Mittwoch, am Tag des Grundgesetzes, von der Bundesregierung als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden. Die linke Bundestagsabgeordnete Caren Lay hatte die Wahlbautzenerin dafür vorgeschlagen. Die Auszeichnung sei eine Ermutigung für die Zivilgesellschaft in der Stadt, meint die Politikerin. "In Bautzen hat man lange versucht, Rechtsextremismus unter den Teppich zu kehren", sagt Lay. "Wer es angesprochen hat, galt schnell als Nestbeschmutzer." Diese Strategie des Verschweigens sei gescheitert.

Schweigen wird Annalena Schmidt auch weiterhin nicht. Zwar läuft ihr Arbeitsvertrag im nächsten Jahr aus, aber sie will trotzdem weiter in Bautzen bleiben. "Es gibt einige Menschen in der Stadt, denen wäre es recht, wenn ich gehe und keiner das Problem mehr so laut benennt." Genau aus dem Grund will sie bleiben und sich weiter engagieren. Und das nicht mehr nur als Bloggerin. Auch eine Kandidatur für den Stadtrat kann sich Schmidt vorstellen.