In Hoyerswerda ist am Montag der neue Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh auf einer Sondersitzung des Stadtrates feierlich in sein Amt eingeführt worden. Der SPD-Politiker hatte sich Mitte September in einer Stichwahl gegen die parteilose Kandidatin Dorit Baumeister durchgesetzt. Rund 44 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für den einstigen Geschäftsführer des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt.

Neustart im Rathaus nicht bei Null

Sein Vorgänger auf dem Chefsessel des Rathauses, Stefan Skora, hatte bereits Ende vergangener Woche nicht nur das Dienstzimmer geräumt, sondern auch schon seine Schlüssel abgegeben. So konnte sein Nachfolger ganz in Ruhe bereits am Sonntag den neuen Arbeitsplatz nach seine Vorstellungen einräumen. Der Montag begann am Morgen zu Hause ganz normal mit einem Kaffee und den Kindern. Den jüngsten Sohn (5) brachte der Papa wie immer in die Kindertagesstätte. Doch dann führte der Weg zur Arbeit nicht nach rechts zur Arbeiterwohlfahrt sondern zurück in die Altstadt ins Rathaus. Bis auf diese Ausnahme blieb also am ersten Arbeitstag als Oberbürgermeister für Ruban-Zeh alles beim Alten, erzählt der frischgebackene Rathauschef. Der Chefsessel im Rathaus ist der neue Arbeitsplatz von Torsten Ruban-Zeh. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Das ist schon spannend: Neue Mitarbeiter, neue Kollegen und da ist man schon ein bisschen kribbelig, wenn man das Büro betritt. Torsten Ruban-Zeh Oberbürgermeister

Als neuer Oberbürgermeister musste Ruban-Zeh nicht wie einige seiner Amtskollegen von "Null" beginnen. In Görlitz hatte beispielsweise ein Oberbürgermeister, der nicht wieder gewählt wurde, alle dienstlichen Termine aus dem Kalender gelöscht, dazu alle Kontakte sowie alle Telefonnummern auf dem Diensttelefon. Sogar dringende Akten oder Anschreiben hatte der abgewählte Rathauschef zurück in die Ämter geschickt. Ähnliches soll auch in Bautzen passiert sein. Neue Aufgaben in Hoyerswerda warten auf den einstigen Chef der Arbeiterwohlfahrt im Rathaus Hoyerswerda. Bildrechte: MDR/Martin Klimank

In Hoyerswerda dagegen war das neue Stadtoberhaupt von seinem Vorgänger in die wichtigsten Vorgänge und Aufgaben eingeweiht worden, auch wenn das Büro leer geräumt war. "Ich übernehme lieber ein leeres Büro und schaue nach vorn. Ich bin anders, ich arbeite anders und deshalb werden auch die vielen Akten durch papierarme Arbeitsweisen ersetzt werden", lächelt der neue Oberbürgermeister Ruban-Zeh.

Wenige Altlasten dafür neue Herausforderungen

Vor 14 Jahren hatte Stefan Skora als Oberbürgermeister die Stadt mit einem riesigen Schuldenberg von 60 Millionen Euro übernommen. Dazu büßte Hoyerswerda nicht nur den gleichnamigen Kreis ein, sondern später auch ihre Kreisfreiheit und verlor dazu auch noch die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner. Trotzdem konnten das Seeland-Klinikum, das Lausitzbad sowie die Lausitzhalle erhalten werden. Die Schulen sind saniert oder neu, ebenso zahlreiche Sport- und Freizeitanlagen. Nur der Bahnhof war und ist noch ein Schandfleck.

Bahnhofs-Schandfleck soll in Angriff genommen werden

Noch am letzten Tag seiner Amtszeit ärgerte sich Stefan Skora, dass er als Oberbürgermeister den Bahnhof nicht retten konnte. Sein Nachfolger Torsten Ruban-Zeh setzt nunmehr auf die Chancen, die sich aus dem Strukturwandel ergeben. Er will, dass sich Hoyerswerda zum Hochschulstandort entwickelt und setzt voll auf die Idee des Zuse-Campus. Damit seien neue Arbeitsplätze verbunden. "Daraus folgt eine bessere Verkehrsanbindung der Stadt und ein intakter Bahnhof", sagt der neue Oberbürgermeister von Hoyerswerda. Die Stadt will Ableger der TU in Dresden und der BTU Cottbus mit Forschungsinstituten in die Stadt holen und damit an die Tradition des Computererfinders Zuse anknüpfen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Wir dürfen nicht nur reden, sondern müssen handeln. Da ist die Stadt in Verzug, denn da wurde zu lange nur zugeguckt. Als größte Stadt im Norden des Landkreis Bautzen müssen wir aktiv werden und eine Führungsrolle übernehmen. Torsten Ruban-Zeh Oberbürgermeister

Termin beim Ministerpräsidenten in Planung

Statt passiv will Torsten Ruban-Zeh aktiv den Strukturwandel zugunsten seiner Heimatstadt nutzen. Schon am kommenden Donnerstag wird er sich deshalb in Dresden mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und mehreren Ministern treffen. Um die Wichtigkeit seines Anliegens zu unterstreichen, hat der SPD-Politiker seinen Bautzener Landrat Michael Harig von der CDU gebeten, ihn bei den Gesprächen zu unterstützen. "Damit wollen wir in Dresden klarstellen, wie wichtig der Landkreis Bautzen für die Zuse-Stadt ist und wie wichtig Hoyerswerda für den Landkreis Bautzen", betonte der neue Verwaltungschef im Rathaus. Die Stadt will künftig eine Führungsrolle in der Region übernehmen. Auch beim Strukturwandel, bedingt durch den Ausstieg aus der Braunkohle. Bildrechte: dpa

Der neue, möglicherweise frische Wind im Rathaus wird demnächst auch nach außen sichtbar, wenn der Leasingvertrag für den bisherigen noblen Dienstwagen des Oberbürgermeisters ausläuft. Die Bürger werden überrascht sein.

