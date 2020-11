Die närrische Saison beginnt normalerweise in wenigen Tagen. Traditionell übernehmen die Narren am 11.11. um 11:11 Uhr vielerorts die Macht der Rathäuser mit der symbolischen Übergabe der Rathausschlüssel. Damit beginnt in den Faschings- Karnevalshochburgen in der Oberlausitz, wie in Wittichenau, in Schirgiswalde, in Neugersdorf und Seifhennersdorf oder auch in Radeberg traditionell die fünfte Jahreszeit. Doch in diesem Jahr müssen die Pappnasen und Narrenkappen zu Hause bleiben. Keine Funkengarden schwingen ihre Beine beim Umzug und kein Glühwein heizt dem närrischen Treiben ein. Corvid-19 versteht keinen Spaß und deshalb fällt die fünfte Jahreszeit in diesem Jahr in Sachsen aus.