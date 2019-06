Am Montagmorgen sind Unbekannte in Zelte und Wohnwagen auf dem Campingplatz Luxoase in Kleinröhrsdorf eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Diebe Bargeld, Tabakwaren, Schmuck, Kameras, Mobiltelefone sowie Notebooks. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 11.000 Euro.