Unbekannte haben in Großröhrsdorf 31 Rassekaninchen gestohlen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einer Gartenanlage am Bahnhof in Großröhrsdorf zu. Die schwarz-weißen Tiere mit den langen Schlappohren haben nach Angaben des Besitzers einen Wert von 1.000 Euro.