Das Manövrieren kostet Kraft

Das liegt wohl auch daran, dass Dumperfahren äußerst anstrengend ist. Der Muldenkipper hat keine Servolenkung. So braucht es einiges an Kraft, das Hinterrad im richtigen Moment einzuschlagen. Die meisten Fahrer haben trotzdem nur eine Hand am Lenkrad. Die andere klammert sich am Sitz fest. "Der Dumper versucht dich permanent abzuwerfen", beschreibt Rennfahrer Filip Krahl aus Rosenthal. Als er über die Strecke brettert, schüttelt es ihn immer wieder so heftig im Sitz, dass man befürchten muss, dass er jeden Moment den Halt verliert.

Die Streckenführung trägt dazu bei. Eine Steilkurve führt direkt in den Kreisel hinab. Maik Schurig aus dem Rennteam Adelsdorf nimmt aus diesem Abschnitt zuviel Schwung mit. Sein Dumper kippt. Ein Raunen geht durchs Publikum. Schurig kann rechtzeitig abspringen. Allein kann er seinen fast eine Tonne wiegenden Dumper aber nicht wieder aufrichten. Streckenposten kommen ihm zu Hilfe. Doch das bedeutet: Er ist raus. Schurig darf das Rennen nicht fortsetzen und bekommt keine Punkte für die Meisterschaft. In der Gesamtwertung lag Schurig vor dem Lauf noch auf Rang 4.

Volles Risiko oder auf Nummer sicher?

"Es gehört viel Mut dazu", sagt Fahrer Daniel Illhardt. "Manchmal muss man sich auch überwinden, dann doch zu sagen: Ich schalte nochmal in den vierten Gang hoch. Aber es ist auch eine Kraftsache. In der zweiten Runde ist es bei mir zum Beispiel so, da lässt meine Kraft nach und da muss ich wirklich überlegen: Geh’ ich das Risiko jetzt ein, fahre noch schneller, mache dadurch vielleicht Fehler? Oder sage ich: Nein, ich bin erstmal schnell genug. Bleibe in dem Gang und ziehe meine Runde einfach ohne Fehler durch." Illhardt konnte die Konzentration am Sonnabend nicht hoch genug halten. Ein Fehler kostet ihn vier Plätze. Am Ende liegt der Dumperfahrer aus Hartenstein bei Zwickau auf Rang 8.

Ein anderer wird dagegen seiner Favoritenrolle gerecht. Filip Krahl steht am späten Nachmittag als Sieger auf dem Podest. "Ich bin megaglücklich. Nach dem Qualifying heute hab ich nicht damit gerechnet. Es lief besser als erwartet", sagt Filip Krahl nach der Siegerehrung. "Mein Vater hat noch sehr viel Arbeit in die Maschine gesteckt. Das haben wir jetzt endlich hingekriegt, dass das Ding wieder ordentlich läuft." Die beiden hatten den kompletten Motor neu aufbauen müssen. Denn der ist im letzten Jahr kaputt gegangen. "Ich war froh, dass ich die zwei Runden geschafft hab. Der Kreisel war anspruchsvoll und auch die Bodenfeuchtigkeit war nicht zu unterschätzen", resümiert Filip Krahl.

Die Meisterschaft – ein Familienduell?

Ganz wohl war ihm bei dem Rennen auch aus einem anderen Grund nicht. Krahl will in zwei Wochen heiraten. Da hätte er an diesem Samstag eigentlich andere Verpflichtungen gehabt. "Die Frau ist schon stinkig, weil ich heute nicht mit zur Beichte war", erzählt Krahl. "Aber das musste sein." Krahl führte schon vor dem Rennen die Gesamtwertung an. Da konnte er den Wettbewerb in Storcha nicht auslassen. Nun baut er seinen Vorsprung aus. Doch der erst 16-jährige Paul Domsch aus dem gleichen Rennteam liegt nur wenige Punkte hinter ihm. "Ich hoffe, dass wir uns bis zum Ende ein gutes Duell liefern", blickt Filip Krahl auf die zwei noch ausstehenden Rennen in Drebkau und Lehndorf voraus. Nach dem, was beide in Storcha auf der Piste gezeigt haben, sieht es in der Meisterschaft tatsächlich nach einem Familienduell aus. Die Cousins könnten den Titel unter sich ausmachen.

Quelle: MDR/mk