In Deutschbaselitz wird E-Sport zur Vereinssache

In Sachsen gibt es seit Jahresanfang den ersten Verein, der E-Sportmannschaften trainiert. Der Sportverein Aufbau Deutschbaselitz bei Bautzen bietet diese Sportwettkämpfe an, die nach festen Regeln auf Computern oder Spielkonsolen ausgeübt werden. "Wir in Sachsen sind leider Gottes noch nicht so weit wie andere Bundesländer. Wir wollen den Fußballverbänden und dem Land zeigen, dass es nicht nur um das Spielen an sich geht, sondern auch um eine Kopfausbildung für die Jugendlichen, um Zusammenkunft, Vereinsleben, Gemeinschaft", erklärt der Leiter der digitalen Sportabteilung, Marcel Zinke.

Nachfrage bei Jugendlichen

Bildrechte: MDR/Thomas Barufka Bei der Kopfausbildung beschäftigen sich die Spieler mit verschiedenen Fußballtaktiken. Beim E-Sport findet das nicht auf dem Fußballplatz, sondern am Computer statt - und das nicht alleine zu Hause, sondern im Vereinssaal mit Gleichgesinnten. Ein erstes E-Sport Turnier gab es bereits. "Wir wollen die Jugend wieder haben. Damit bieten wir als Verein auch an, was die Jugend interessiert", meint Zinke. Skat-, Kegelklubs oder Fußballvereine hätten alle Nachwuchsprobleme in der Region Bautzen. "Die Interessen der Jugendlichen und Vereinsangebote gehen immer weiter auseinander. Wenn ich dann nur beim Kegeln, Skat und Fußball bleibe, verliere ich auf längere Zeit die Jugend."

PC-Spiele sind auch anstrengend