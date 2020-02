Auf zwei Mobiltelefonen ist die Ehrenamts-App "letsact" zu sehen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Seit 2018 bekommen Sachsens Landkreise und kreisfreie Städte jeweils 100.000 Euro jährlich vom Freistaat zur Verfügung gestellt. Mit den Zuschüssen sollen eigene Schwerpunkte in den Regionen gesetzt oder ein lang geplantes Lieblingsprojekt umgesetzt werden. Im Landkreis Bautzen wurde ein Großteil des Geldes (rund 87.000 Euro) an Vereine und Initiativen ausgeschüttet. In Ehrungen und Dankeschönveranstaltungen investierte der Landkreis knapp 10.000 Euro. Die restlichen 3.000 Euro wurden für Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. Im vergangenen Jahr steckte die Landkreisverwaltung zusätzlich rund 5.000 Euro in die Entwicklung einer EhrenamtsApp parallel zur bereits entstehenden Ehrenamtsbörse „Gutestun“.