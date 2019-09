Die Stadt Bautzen hat am Mittwoch dem langjährigen Oberbürgermeister Christian Schramm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Der heute 67-Jährige wurde bei einer Festveranstaltung im Burgtheater für seine Verdienste um die Entwicklung der Stadt nach dem Ende der DDR geehrt. Schramm war von 1990 bis 2015 Bautzens Stadtoberhaupt. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Sanierung der Altstadt und der Bau des Kornmarkt-Centers. Zu den Wahlen 2015 trat der CDU-Politiker nicht mehr an. Alexander Ahrens von der SPD wurde sein Nachfolger.