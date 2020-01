Der 47 Jahre alte Wirtschaftsingenieur Frank Eisold tritt für die CDU zur Bürgermeisterwahl in der ostsächsischen Gemeinde Arnsdorf an. Er erhielt am Freitagabend auf einer Mitgliederversammlung des Kreisverbandes in Bautzen 83 Prozent der Stimmen, teilte die Partei am Samstag mit.