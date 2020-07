Die in Wuischke bei Hochkirch lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb erhält den Georg-Büchner-Preis 2020. Wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mitteilt, werde sie für ihr unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk geehrt.

Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis gilt als herausragende literarische Auszeichnung in Deutschland und wird am 31. Oktober in Darmstadt verliehen. Der Preis wurde erstmals 1923 vergeben. Preisträger sind unter anderem Max Frisch und Günter Grass.