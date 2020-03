An der Autobahn 4 bei Burkau haben Feuerwehrleute am Sonntag vergeblich Jagd auf einen freilaufenden Emu gemacht. Autobahnpolizisten hatten den etwa 1,60 großen Laufvogel am Mittag entdeckt. Der Versuch, das Tier an einem Zaun zu umzingeln und einzufangen, schlug aber fehl, wie die Polizeidirektion in Görlitz MDR SACHSEN sagte.