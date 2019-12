Mit der Wiedereröffnung am 3. Juli können sich die Besucher selbst davon überzeugen, ob das neue Konzept aufgeht. In die Umgestaltung sind knapp sechs Millionen Euro geflossen, um den Standort zu einem modernen Industriemuseum umzugestalten. Neben einem neuen Eingangsbereich und der neuen Dauerausstellung gibt es nun auch eine Aussichtsplattform auf dem Dach, die per Fahrstuhl zu erreichen ist. Das können die Besucher gleich am ersten Juliwochenende selber ausprobieren. Dann wird der Kunstbus die Energiefabrik ansteuern. An das Wochenende schließt sich eine Festwoche mit verschiedenen Veranstaltungen an. Höhepunkt sind dann die Fabrikfestspiele am 12. Juli. Auch andere Veranstaltungen sind schon fest eingeplant, wie die Mineralienbörse im August und der Tag des offenen Denkmals im September. „Mit der Eröffnung gibt es wieder eine Programmvielfalt, wie sie der Gast aus den Jahren zuvor gewohnt ist“, kündigt Kirstin Zinke an.